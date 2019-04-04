Москва, 4 апреля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (93%) знают о прошедших выборах на Украине. Внимательно следят за избирательной кампанией 39%, не следят — 54%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Граждане РФ больше симпатизируют Владимиру Зеленскому (31%), чем Петру Порошенко (1%). По мнению 20% опрошенных, Зеленский лучше Порошенко, потому что «он молодой, активный и энергичный, новое лицо».

Тем не менее большинство российских граждан (63%) не симпатизируют ни одному из кандидатов в президенты Украины — ни Порошенко, ни Зеленскому.

Опрос проведен 2 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, актёр Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко набрали наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов и прошли во второй тур.

Подробности: На Украине обработали 100% протоколов избирательных комиссий