Козельск, Калужская область, 4 апреля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Калужской области за покушение на кражу суд приговорил жителя Козельского района к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его напарник, также козельчанин, осужден на шесть месяцев условно с испытательным сроком в один год.

Prokuror-kaluga.ru

Как сообщила 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Козельского района Калужской области Наталья Бабычева, осужденные пытались похитить имущество дислоцированной в Козельске дивизии ракетных войск стратегического назначения.

Судом было установлено, что в апреле 2017 года на автомашинах злоумышленники прибыли в лесополосу, расположенную на территории Козельского района, где находится объект Министерства обороны РФ. Молодые люди при помощи ранее приготовленного оборудования для резки металла демонтировали металлическую конструкцию, принадлежащую войсковой части, для дальнейшей продажи.

Довести до конца свои преступные намерения злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны военными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Камышловский районный суд Свердловской области заправлено дело о хищения гражданскими лицами, бывшими военнослужащими в войсковой части.