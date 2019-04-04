Ярославль, 4 апреля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля обжаловал определение Ярославского арбитражного суда, отказавшего отменить сделку по продаже имущества МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Техника «Спецавтохозяйства» в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имущество муниципальной компании-банкрота купило новое муниципальное предприятие «Городское спецавтохозяйство» за 49 млн рублей — минимально возможную цену. Однако в январе городские власти резко поменяли свою позицию и потребовали отменить сделку. Как заявил мэр города Владимир Волков, город может забрать имущество бесплатно как социально-значимый объект. Также градоначальник утверждал, что купить имущество «САХа» бывший директор «Городского спецавтохозяйства» Эдуард Снежков решил единолично, не посоветовавшись с мэрией.

Определение арбитражного суда, изготовленное 20 марта, опровергает слова мэра. Покупка имущества была согласована приказом председателя КУМИ мэрии города Ярославля №6/1631 от 14.12.2018.

«Также Комитет письмом от 20.07.2018 сообщал конкурсному управляющему о том, что должник может не считаться социально значимым объектом и его ликвидация прекращение эксплуатации каких-либо социально-значимых объектов не повлечет», — говорится в определении арбитражного суда.

Суд с этим согласился, так как услуги по уборке города оказывают и другие частные фирмы. Позицию, что сделка по покупке имущества была законна, занял и основной кредитор «Спецавтохозяйства» — Федеральная налоговая служба.

Но мэрия все же попытается отменить сделку купли-продажи. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.