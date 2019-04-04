Москва, 4 апреля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Почти достигнув заветного рубежа $70, нефть марки Brent после мощного взлёта последних дней, казалось бы, искала повод для назревшей коррекции. И факторы для этого проявились 4 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

ArtseBie Нефть

«Накануне рынок был обескуражен данными о том, что запасы нефти в США поднялись сразу на 7,2 млн баррелей за неделю, при прогнозе роста лишь на 0,8 млн баррелей. Кроме того, добыча в США поставила новый рекорд — 12,2 млн баррелей в сутки. Важно оказалось и то, что в России сокращение добычи в марте составило меньшую величину, чем 228 тыс. баррелей, предусмотренные для неё сделкой ОПЕК+», — пояснил эксперт.

Однако при таких новостях котировки снизились незначительно, установившись в районе $69,30. Рынок поддерживается оптимистичным настроем по рисковым активам в связи с прогрессом в торговых переговорах США и Китая. Кроме того, приближение автомобильного сезона с высоким спросом на нефтепродукты способно вскоре уменьшить избыточные запасы нефти.

«Таким образом, 4 апреля сохраняется равновесное состояние цен после значимых движений, и не предполагается важных новостей. Поэтому в течение дня наиболее вероятно движение в рамках узкого диапазона $68,80 — 69,80 по Brent», — полагает Гойхман.

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