Москва, 4 апреля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. «Амундсен»

Скриншот экрана. Трейлер Кладбище домашних животных. 2019 Кино

Биографический фильм режиссера Эспена Сандберга рассказывает историю знаменитого полярного исследователя, норвежца Руаля Амундсена, посвятившего всю свою жизнь с детства захватившей его мечте — исследованию царства вечного холода — Антарктиды. На пути к Южному полюсу молодому амбициозному путешественнику придется рискнуть и пожертвовать очень многим. Когда к научному интересу добавляются спортивный азарт и национальный престиж, все оборачивается жесткой, а то и жестокой стороной. А если в жизни фанатика появляется любовь, то полярная стужа может больно обжечь ее крылья…

«Шазам»

Какой подросток, запоем читающий комиксы, не мечтал стать супергероем? Причем не когда-нибудь в будущем, а вот прямо сейчас? Герой фильма Дэвида Ф. Сандберга — четырнадцатилетний сирота Билли Бэтсон — сменил уже не одну приемную семью, но нигде не чувствует себя на месте. Кажется, в очередной раз он все же сумел найти хотя бы друга. А потом происходит невероятное — мальчик обретает волшебное слово, превращающее его в супергероя, причем — взрослого! Но с мозгами подростка. Друзья развлекаются от души, тестируя «функционал» Билли-Шазама и попутно совершая мелкие подвиги. Но шутки заканчиваются, когда приходит время действительно спасать мир. Ведь где есть супергерои, там есть и суперзлодеи…

«Кладбище домашних животных» (18+)

Мертвые должны оставаться мертвыми, но иногда они возвращаются, и это не сулит живым ничего хорошего. Семья с детьми и кошкой переезжает из Бостона в новый дом на окраине леса. Местные жители считают эти леса проклятыми и полными мрачных тайн. Однажды грузовик на шоссе сбивает кошку, и глава семьи Луис Крид хоронит ее в лесу потихоньку от детей. На следующий день она возвращается домой, но не ласковой любимицей, а злобной фурией. И это только начало кошмарных событий…

Кевин Колш и Деннис Уидмайер поставили свой замогильный «ужастик» по знаменитому роману Стивена Кинга.

«Папа, сдохни» (18+)

Что нужно сделать, чтобы вечеринка стала воистину адской? Правильно, пригласить людей, ненавидящих друг друга, а больше всех — хозяина дома. Тогда есть ненулевой шанс, что вечер, начавшийся с кривых улыбок, закончится расчлененкой. Хотя вообще-то папаша-опер, привыкший куражиться над людьми, просто хотел невинно развлечься в своей манере и заодно познакомиться с ухажером «любимой» дочки…

Мизантропическую черную комедию в кровавых тонах снял молодой режиссер Кирилл Соколов. Фильм получил Гран-при на фестивале «Окно в Европу» в 2018 году.

«Счастье — это… Часть 2»

Сборник из семи романтических новелл отечественных режиссеров рассказывает о пути очень разных людей к своему счастью и исполнению заветных желаний.

«Сирано. Успеть до премьеры» (16+)

Режиссер Алексис Михалик решил весело рассказать об истории создания знаменитой пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Творчество всегда полно сюрпризов, а порой обычное сочинительство может превратиться в самый настоящий квест и гонку с препятствиями.

Пытаясь справиться с затяжным творческим кризисом, молодой, но уже обремененный семейством и долгами драматург задает сам себе жесткий дедлайн, пообещав в срок представить к постановке новую пьесу. Дата премьеры уже назначена, а между тем на белом листе еще не появилось ни одной реплики, а весь мир словно бы сговорился помешать рождению шедевра…

«Потерянное звено»

Все любители загадок природы мечтают встретить снежного человека, Нэсси или хотя бы какую-нибудь завалящую чупакабру. Хотя бы сфотографировать, не то что живьем раздобыть! Путешественник Лайонел Фрост не жалеет ни денег, ни здоровья, ни времени, полностью посвятив себя поиску легендарных существ. Однажды ему встречается дружелюбный лохматый антропоид, который сам совсем не прочь выйти на контакт с человечеством. Знакомьтесь — Линк, недостающее звено эволюции!

Веселый полнометражный мультфильм поставил режиссер Крис Батлер.