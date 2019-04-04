Буэнос-Айрес, 4 апреля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Федерация футбола Аргентины расследует заявления бывшего игрока, а ныне тренера Диего Марадоны в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает канал n-tv 4 апреля.

Alexandr Mysyakin Диего Марадона

Марадона в настоящее время тренирует команду второго аргентинского дивизиона «Дорадос». Ее победу в мачте 31 марта он посвятил Мадуро и «всем венесуэльцам, испытывающим страдания». Но по правилам Федерации футбола Аргентины, действия ее членов должны быть политически и религиозно нейтральными. Начато расследование на предмет нарушения.

Напомним, Диего Марадона всегда открыто поддерживал левые правительства в странах Латинской Америки. Он дружил с кубинским лидером Фиделем Кастро и даже носит на своей ноге татуировку с его портретом.