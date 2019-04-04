Якутск, 4 апреля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В Якутии обсуждают странное решение Якутского городского суда, определившего наказание для предпринимателя Олега Олесова. Он получил меньший срок, чем оказывавший ему юридические услуги по легализации имущества Иван Шкляр, констатировал журналист и политолог республики Виталий Обедин. Обвинённый в мошенничестве бизнесмен получил за махинации условный срок, а его помощник — реальный, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tangs-hk.com Фемида

Олегу Олесову назначено наказание — 4 года условно, а Ивану Шкляру — 3,5 года с отбыванием в колонии.

«Тот, кто носил документы, получил в итоге срок больше, чем выгодоприобретатель. При этом Иван Шкляр пошёл на сделку со следствием и всяческие ему содействовал, а Олесов не просто запирался, но устраивал цирк с конями. Например, забывал русский язык и требовал обеспечить переводчика. Другие подследственные, надо полагать много вынесут из этой истории», — считает Виталий Обедин.

Он подчёркивает, что приговор Олесову пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Олесов обвинялся в том, что летом 2012 года по предварительному сговору с юристом Иваном Шкляром, используя поддельные документы, незаконно приобрёл на имя подконтрольного лица право собственности на земельный участок площадью 4 тыс. кв. м, рыночная стоимость которого составляла 6,7 млн рублей. Приговор Ивану Шкляру был вынесен ещё в августе 2016 года.