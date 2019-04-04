Ярославль, 4 апреля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля от КПРФ Георгий Колпаков написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Yarkprf.ru Георгий Колпаков

По данным корреспондента ИА REGNUM, он сделал это по состоянию здоровья. Колпакову 71 год. Депутатом он стал полгода назад, заменив в муниципалитете избранного в облдуму Алексея Филиппова.

«Заявление о сложении полномочий мы рассмотрим на заседании муниципалитета 10 апреля. А далее избирком определит, кто займет его место», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Место Колпакова, согласно закону, должен занять следующий кандидат в территориальной группе — Сергей Зубов 1983 года рождения. На момент выборов в муниципалитет (2017 год) он работал директором филиала по Волгоградской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис». Зубов неоднократно участвовал в выборах от КПРФ. У него имеется судимость по статье «Грабеж», за что в ходе избирательных кампаний КПРФ регулярно подвергалась нападкам конкурентов.

Кандидат был осужден в 2001 году, в том же году амнистирован. Судимость погашена в 2007 году, что и дало Зубову возможность работать в структурах МВД России — именно ему подчиняется ФГУП «Паспортно-визовый сервис».

По имеющийся информации, Сергей Зубов не будет отказываться от мандата и станет депутатом муниципалитета Ярославля.