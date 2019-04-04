Стало известно, сколько жителей РФ симпатизируют Порошенко
Москва, 4 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко внушает уважение лишь одному проценту жителей России. Его сопернику на президентских выборах, артисту Владимиру Зеленскому, симпатизируют около трети российских граждан, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Так, 31% опрошенных, осведомленных о выборах на Украине, поддерживает Зеленского. Порошенко симпатизирует 1% респондентов, еще 1% опрошенных поддерживает обоих кандидатов. Большая часть — 63% опрошенных — не симпатизируют никому.
Симпатии 20% респондентов на стороне Зеленского из-за антипатии к Порошенко. Еще 18% полагают, что при победе Зеленского ситуация на Украине улучшится, а 15% приветствуют возможный переход власти «новому лицу».
Вместе с тем 73% отрицательно ответили на вопрос, нужен ли сейчас России человек, подобный Зеленскому. Ничего не знают об этом человеке 7% опрошенных.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 апреля среди 1600 российских граждан старше 18 лет методом телефонного интервью.
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский и Порошенко прошли во второй тур президентских выборов на Украине по итогам голосования, которое состоялось 31 марта. Зеленский обошел действующего лидера почти вдвое — у артиста 30,24% голосов, у Порошенко — 15,95%.
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