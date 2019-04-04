Москва, 4 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко внушает уважение лишь одному проценту жителей России. Его сопернику на президентских выборах, артисту Владимиру Зеленскому, симпатизируют около трети российских граждан, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Так, 31% опрошенных, осведомленных о выборах на Украине, поддерживает Зеленского. Порошенко симпатизирует 1% респондентов, еще 1% опрошенных поддерживает обоих кандидатов. Большая часть — 63% опрошенных — не симпатизируют никому.

Симпатии 20% респондентов на стороне Зеленского из-за антипатии к Порошенко. Еще 18% полагают, что при победе Зеленского ситуация на Украине улучшится, а 15% приветствуют возможный переход власти «новому лицу».

Вместе с тем 73% отрицательно ответили на вопрос, нужен ли сейчас России человек, подобный Зеленскому. Ничего не знают об этом человеке 7% опрошенных.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 апреля среди 1600 российских граждан старше 18 лет методом телефонного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский и Порошенко прошли во второй тур президентских выборов на Украине по итогам голосования, которое состоялось 31 марта. Зеленский обошел действующего лидера почти вдвое — у артиста 30,24% голосов, у Порошенко — 15,95%.

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