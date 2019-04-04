Барнаул, 4 апреля, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Добавление витаминов в потребительскую корзину жителей России проблемы не решит, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM идею восполнить нехватку микронутриентов включением в состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, витаминного и минерального комплексов, он пояснил:

Караваджо. Корзина с фруктами. 1596

«Не считаю эту идею решением проблемы. При условии разнообразного и сбалансированного питания все необходимые витамины и так поступают в организм. Медицинских показаний к дополнительному приему витаминов в этом случае просто не существует. Скорее всего, авторов новации натолкнуло на это предложение стремление «разнообразить» существующую сейчас достаточно скудную потребительскую корзину, которая при условии длительного применения вполне способна привести к авитоминозам.

Этим самым разработчики косвенно признают, что содержащийся в потребительской корзине пищевой набор недостаточен для сохранения здоровья и поддержания необходимой жизнедеятельности человеческого организма, но хотят отделаться «подешевле».

Как уже сообщало ИА REGNUM, идею включить витамины в потребительскую корзину граждан России обнародовали «Известия» со ссылкой на Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи.

По мнению руководителя научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ Александра Батурина, население России практически повсеместно испытывает недостаток микронутриентов. Он полагает, что в первую очередь граждане нуждаются в витамине D, кальции и витаминах группы В. Чтобы восполнить нехватку этих веществ, предложено включить в потребительскую корзину приём витаминов три месяца в году.