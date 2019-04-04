Киев, 4 апреля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Представители администрации президента Украины призывают служителей так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) молиться за победу действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах. Об этом заявила депутат Верховной рады, заместитель председателя Рады Оксана Сыроид, сообщил 3 апреля телеканал «Эспрессо».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

"Команда нынешнего президента делает всё для того, чтобы потерять даже тех, что есть. Потому что они используют язык ненависти. Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — рассказала она.

Сыроид также отметила, что, по её информации, давление оказывается на части ВСУ, в которых многие проголосовали за Владимира Зеленского.

Напомним, по итогам первого тура выборов Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко почти в два раза. По мнению экспертов, даже если Порошенко сможет фальсифицировать результаты второго тура, он утратит свою легитимность как глава государства.

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