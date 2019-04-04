Владивосток, 4 апреля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Оторванность Дальнего Востока от основных центров выращивания и переработки зерна, растянутость логистических цепочек, вынуждает местных хлебопёков держать цену своей продукции выше, чем в средней полосе России, о субсидировании перевозок стратегически важного продукта говорить не приходится, рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель «хлебного» бизнеса.

(сс)Falkenpost Хлеб

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«Все основные центры выращивания пшеницы находятся на юго-западе России. Кубань и Ставрополье дают стране половину всего объёма зерна, и мы вынуждены для своих хлебопекарен возить муку через всю страну, что, естественно, негативно сказывается на ценообразовании. Периодически мы выходим с предложением о субсидировании перевозок муки с запада на восток, но так же периодически нам дают понять, что этот вопрос обсуждаться не будет. Тогда как перевозка рыбопродукции в обратную сторону субсидируется государством, и это считается естественным», — сказал представитель хлебопекарного бизнеса.

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«Нам предлагают выход из ситуации: чтобы сохранить цену — снижайте качество. Разумеется, никакой здравомыслящий производитель, гордящийся качеством своей продукции, не пойдёт на такое ухищрение. А ведь субсидирование перевозок позволило бы значительно облегчить ситуацию, сложившуюся в отрасли, да и на цене хлеба это отразилось бы немедленно», — считает собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор омского ОАО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн убеждён, что конечная цена хлеба должна быть привязана к стоимости горючего. По его мнению, на сегодняшний день справедливая цена на хлеб составляет 80 рублей, что соответствует стоимости двух литров бензина.