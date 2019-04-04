Махачкала, 4 апреля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Дагестана Абдул Эмиргамзаев выступил с инициативой: назвать одну из улиц в республике именем погибшего в 2011 году в результате авиакатастрофы хоккеиста ярославского «Локомотива» Ивана Ткаченко. По словам политика, спортсмен заслужил такое право тем, что при жизни регулярно занимался благотворительностью.

Иван Ткаченко

На своей странице в Instagram Эмиргамзаев рассказал, что за свою короткую жизнь (он погиб в 31 год) Ткаченко пожертвовал на помощь больным детям около 10 млн рублей. Последний денежный перевод хоккеист совершил за 15 минут до своей гибели — молодой девушке на операцию по пересадке костного мозга и последующую реабилитацию.

«Дабы увековечить память о благих делах хоккеиста, считаю необходимым выступить с инициативой назвать одну из улиц Дагестана в честь Ивана Ткаченко. О подобных поступках должны знать граждане в каждом регионе нашей страны!» — написал депутат.

Напомним, Иван Ткаченко и ещё 25 игроков хоккейного клуба «Локомотив», а также четыре человека из тренерского штаба погибли в результате авиакатастрофы, которая произошла 7 сентября 2011 года. Авиалайнер Як-42 должен был совершить международный чартерный рейс по маршруту Ярославль — Минск. Однако самолёт спустя несколько секунд после взлёта врезался в землю на берегу реки Туношенки и разбился.

В общей сложности вместе с персоналом и экипажем лайнера погибли 44 человека: 43 на месте, ещё один — спустя пять дней в больнице. Выжил лишь один человек — инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Ярославской области через социальные сети предлагали присвоить имя хоккеиста Ивана Ткаченко местному аэропорту «Туношна». Такая идея возникла в связи с проводившимся в 2018 году конкурсом «Великие имена России», который предлагал назвать крупнейшие аэропорты страны именами выдающихся соотечественников. Однако правительство Ярославской области не пожелало участвовать в проекте и переименовывать аэропорт.

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