Барнаул, 4 апреля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) по местному самоуправлению Борис Трофимов («Единая Россия») назвал инициативу об отмене ежегодных деклараций на поселковом уровне «торжеством справедливости». Комментарий алтайского парламентария по поводу внесённых в Госдуму РФ законопроектов, призванных дифференцировать меры ответственности за декларационные промахи для муниципальных депутатов и упростить порядок подачи деклараций о доходах для депутатов поселений, опубликован на сайте АКЗС.

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Борис Трофимов подчеркнул, что депутаты алтайского парламента ещё в 2017 году обращались на федеральный уровень с похожей инициативой. Это потребовалось сразу после масштабной кампании в органы местного самоуправления.

«Мы поднимали вопрос об исключении депутатов поселенческого уровня из числа тех, кто должен подавать декларации, и о нецелесообразности настолько суровых требований к муниципальным депутатам», — подчеркнул Борис Трофимов и признался: «Мы теряем депутатов районов и городов и не только в Алтайском крае — аналогичные процессы происходят по всей стране».

«Глядя на то, что происходит в Барнауле и в Бийске, мы понимаем, что нельзя сразу ставить вопрос о сложении полномочий. В ряде случаев необходимо предупреждение, выговор, какие-то другие формы порицания, а таких мер воздействия в федеральном законе просто нет», — подчеркнул алтайский парламентарий.

Борис Трофимов выразил уверенность, что депутаты сельсоветов тоже оценят внесённые в Госдуму законопроекты как торжество справедливости.

Напомним, согласно инициативе, поступившей в нижнюю палату парламента от имени заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, предлагается упростить порядок подачи деклараций о доходах для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Если законопроект будет одобрен, то декларацию сельские депутаты будут заполнять только в случае крупных покупок, превышающих годовой доход депутата и его супруга (супруги) за последние три года.

Второй законопроект вводит альтернативные меры ответственности за предоставление неточных или недостоверных сведений всеми муниципальными депутатами.

Напомним, в Алтайском крае и Иркутской области по итогам проверок достоверности заполненных деклараций вскрылась масса нарушений. Одни занижали свои доходы, другие — размеры земельных участков, третьи «забывали» о финансовых успехах своих вторых половин.

О том, что губернатор Приангарья Сергей Левченко на основании федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» потребовал отставки таких прибедняющихся, стало известно в начале 2019 года. В Алтайском крае забывчивыми народными избранниками занялась прокуратура.