Казань, 4 апреля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Жители Казани, озабоченные ситуацией вокруг Арских казарм, часть которых застройщик успел уже снести, обратились к главе государственного комитета по охране объектов культурного наследия РТ Ивану Гущину с просьбой «как можно скорее внести Арские казармы в реестр памятников и взять под охрану закона». В начале июня 2019 года истекает срок, на который строительной компании выставлено требование о прекращении сноса оставшихся строений Октябрьского городка, поэтому горожане пытаются привлечь внимание к проблеме, отмечая, что «в преддверии празднования 100-летия со дня провозглашения Татарской республики снос памятника, связанного с первыми годами ТАССР — кощунство и надругательство» над историей. Обращение опубликовано в сети Интернет, число подписантов под ним растёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снос здания

Напомним, в марте 2019 года в Казани начался новый виток скандала вокруг Арских казарм, которому уже не один год. В этот раз застройщик, планирующий строительство жилого комплекса, начал демонтаж построек Октябрьского городка (Арских казарм). Общественность возмутилась ситуации, посчитав, что дореволюционные постройки должны пойти не под ковш экскаватора, а быть включены в реестр культурного наследия, чего активисты требуют уже не первый год.

Активисты ещё зимой 2019 года обратились в госкомитет по охране культурного наследия РТ с просьбой признать постройки — объектами, обладающими признаками культурного наследия. В начале марта комитет обнародовал официальный комментарий по ситуации, уточнив, что «три дореволюционных дома, находящихся на территории Октябрьского городка, что в Советском районе г. Казани, не являются объектами культурного наследия, не входят в перечень исторически ценных градоформирующих объектов», но после рассмотрения обращения горожан «три краснокирпичных трехэтажных жилых дома по адресу: Республики Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Николая Ершова, д.½, д.1/13 и д.1/15 в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» включены комитетом в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия». На то, чтобы провести работы по установлению историко-культурной ценности зданий, комитету требуется 90 суток. В связи с этим в адрес застройщика — ООО «СтройКапитал» направили уведомление о приостановления работ в городке. К началу июня 2019 года ведомство должно решить, вносить ли казармы в перечень культурного наследия.

В начале апреля 2019 года в сети Интернет от группы активистов появилось открытое обращение в адрес главы комитета Ивана Гущина с просьбой «как можно скорее внести Арские казармы в реестр памятников и взять под охрану закона».

"Комплекс исторических Арских казарм один из немногих в Казани, связанных с историей русской ещё царской армии. После революции 1917 года в этих постройках располагался Татарский стрелковый и артиллерийский полк 1-й Казанской стрелковой дивизии имени ЦИК ТАССР, — отмечает автор. — В преддверии празднования 100-летия со дня провозглашения Татарской республики снос памятника, связанного с первыми годами ТАССР — кощунство и надругательство над нашей историей».

Автор также уточнил, что казармы — «памятник русской военной готики», и в столице республики «почти нет построек, относящихся к этому архитектурному стилю».

Справка: Октябрьский военный городок, который изначально носил название казармы Арского поля, формировался с 1903 года. Последний выпуск в артиллерийском училище, частью которого был Октябрьский городок, прошёл в 2011 году. Земли Минобороны РФ были переданы республике. Позднее их получил инвестор, запланировавший построить на участке жилой комплекс.

Известно, что старинные кирпичи, оставшиеся после ранее проведённого демонтажа объектов военного городка, используют на восстановлении другого исторического здания — завода Петцольда.