Москва, 4 апреля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло за сутки более 560 тысяч пассажиров, сообщает 4 апреля Twitter Московского метро.

Правительство Москвы Электропоезд ЭС2Г Ласточка на пассажирской платформе МЦК Шелепиха в Москве

«Более 560 тысяч. Столько пассажиров перевезли вчера «Ласточки» на МЦК. Это новый рекорд. Спасибо, что выбираете нас», — говорится в сообщении.

Отметим, 3 апреля, когда был установлен рекорд, не работал северный участок Сокольнической линии метро. 4 апреля возобновляют работу станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

Предыдущий рекорд установлен 2 апреля — 543 тысячи пассажиров.