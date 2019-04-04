Инчхон, Южная Корея, 4 апреля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Небольшое рыболовное судно затонуло недалеко от южнокорейского острова Йонджон, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морской полиции города Инчхона.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

По данным правоохранительных органов, 3 марта в 19:22 по местному времени рыболовное судно весом 2,99 тонны затонуло в 2,9 км к западу от острова Йонджон, расположенного недалеко от города Инчхон.

Известно, что двух членов экипажа с почти ушедшего под воду судна спасли рыбаки, находившиеся поблизости.

«К счастью, члены экипажа судна были спасены. Кроме того, в результате затопления судна загрязнения море не произошло. На данный момент мы выясняем причину затопления судна», — сообщили представители морской полиции.