Москва, 4 апреля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества проверили 15 популярных марок филе минтая, представленных на отечественном рынке, по 35 показателям качества и безопасности. Все образцы оказались безопасными и не содержали токсичных веществ, гистамина и паразитов, говорится в опубликованном 4 апреля отчете организации.

Government.ru Минтай. Улов

Проверке подвергли рыбную продукцию из Камчатского края, Мурманской области, Южно-Сахалинска, Москвы и Подмосковья, а также Рязанской и Калужской областей. Это торговые марки Polar и «Океанрыбфлот», Flipper, «ВкусВилл», «Атлантика», «Бухта изобилия», «Сахалин рыба», «Фландерр», Agama, Borealis, «Штурман КФ», Maridel, Fish House, «Рыбный год» и Fine Life.

Продукция двух торговых марок — Polar и «Океанрыбфлот» соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества и может получить российский Знак качества.

По итогам экспертизы развенчаны пять популярных потребительских мифов о минтае: о низкой пищевой ценности минтая, о значительной доли льда в упаковке с филе, о многократных циклах заморозки, о недостаточной сочности рыбы и о том, что в магазинах зачастую продают несвежее филе.

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