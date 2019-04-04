Анкара, 4 апреля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Доклад, опубликованный Государственным департаментом США по итогам двусторонней встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Майком Помпео, не отражает содержание встречи. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя, которое было размещено на сайте посольства Турции в США.

U.S. Department of State Встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Майком Помпео. Вашингтон

По утверждению МИД Турции, доклад США не только не отражает содержание встречи, но и содержит вопросы, которые даже не были затронуты.

«Доклад, опубликованный сегодня Государственным департаментом, явно подготовлен до встречи», — говорится в заявлении МИД Турции.

Внешнеполитическое ведомство Турции подчеркнуло, что аналогичные проблемы встречались во время прошлых встреч с представителями США.

«Наш альянс, естественно, требует, чтобы такие заявления были подготовлены с большей тщательностью», — написано в тексте сообщения турецкого МИД.

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