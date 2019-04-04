Хельсинки, 4 апреля, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Финляндия пока не стремится стать членом Североатлантического альянса и сохраняет свой военный нейтралитет. Об этом заявила директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.

Marines.mil Солдат армии Финляндии

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Раутио напомнила о содержании правительственного отчёта о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года, в котором говорится, что, «внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО».

По её словам, которые приводит РИА Новости, Финляндия не подавала заявку на присоединение к НАТО, однако на всех уровнях — от экспертов до министров и глав государств — ведёт политический диалог с Североатлантическим альянсом по теме политики безопасности, имеющей общий интерес.

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Напомним, Финляндия и НАТО активно сотрудничают в операциях по поддержанию мира и развивают практическое сотрудничество во многих других областях, включая образование и обучение и развитие военного потенциала. Сотрудничество укреплялось с тех пор, как Финляндия присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира» в 1994 году и стала членом Совета евроатлантического партнерства в 1997 году.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным финским журналом Rauhan Puolesta («За мир») в октябре 2018 года, только 20% жителей Финляндии поддерживают членство страны в НАТО.