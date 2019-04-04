Барнаул, 4 апреля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Замечание телеведущей передачи «Жить здорово» Елены Малышевой об отсутствии остеопатии в России является отражением мнения научного врачебного сообщества, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Government.ru Елена Малышева

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM письмо, в котором заслуженный врач России Дмитрий Мохов попросил гендиректора Первого канала Константина Эрнста «принять меры», так как считает, что этим заявлением Малышева «не только продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение сотни тысяч людей, но оскорбила тысячи врачей-остеопатов», эксперт пояснил:

«Остеопатия в России на сегодняшний день является официально признанной медицинской специальностью и клиники, занимающиеся остеопатией, обязаны лицензировать свою деятельность в этой сфере. Замечание Малышевой является отражением мнения научного врачебного сообщества, считающего остеопатию разновидностью альтернативной медицины.

Иначе говоря, в широких врачебных кругах методы остеопатии до сих пор не получили признания из-за отсутствия доказательной базы. За рубежом остеопатия также занимает нишу вне пределов официальной медицины».

Напомним, ранее заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов, возмущённый высказыванием Еленой Малышевой об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности (выпуск программы от 29 марта), направил письмо в адрес гендиректора Первого канала Константина Эрнста с просьбой «принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов».