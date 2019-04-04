Курган, 4 апреля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Глава Курганской области Вадим Шумков дал поручение региональному правительству максимально упростить порядок и механизм передачи земель в собственность сельхозпроизводителям, а также под индивидуальное жилищное строительство. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

Иван Иванович Шишкин. Блото. Полесье

«Слишком долго и муторно подчас выглядит у нас эта не сложная, с точки зрения юридической техники, процедура. Простейшие процедуры, которые можно провести в 3−5 месяцев длятся по 2−3 года и конца и края им не видно. Государство обязано поддерживать тех, кто строит и развивает. Остальное — производное от лукавого ума либо от неграмотности», — прокомментировал Вадим Шумков своё поручение.

Курганцы поддержали данное поручение главы региона, однако отметили, что участки под ИЖС зачастую выделяются без должной инфраструктуры — без электросетей, газификации и прочих благ цивилизации.

«Как многодетная семья, нуждающаяся в жилье, мы встали в очередь на земельный. В том году осенью нам предлагали за Зайково два участка в болоте. Мы отказались. Вопрос: есть возможность нам получить землю для строительства жилого дома не в болоте?», — задала вопрос врио губернатора Зауралья многодетная мать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из общего ввода жилых площадей в январе 2019 года в Курганской области 70% — это ИЖС.