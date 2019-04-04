Москва, 4 апреля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Система промышленного видеонаблюдения введена в эксплуатацию на руднике «Северный» Кольской ГМК, сообщила пресс-служба компании «Норникель».

Камера наблюдения

Всего установлено 28 видеокамер. Оборудование предназначено для контроля над выполнением производственных и технологических операций на руднике: на рудоспусках, донных разгрузках, местах отстоя техники, а также на поверхностных объектах.

Результатом внедрения видеонаблюдения — стало повышение уровня контроля над рабочими процессами. В частности, предприятие установило контроль над наполняемостью самосвалов и ковшей погрузочно-доставочных машин, получило картинку с мест выдачи и подачи руды на фабрику с комплексов перегрузки рудника, а также с мест ежесменного технического обслуживания в местах ремонта и отстоя техники.

Отмечается, что компания планирует дальнейшее расширение системы, в том числе и на вновь проектируемые объекты рудника.

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