Сеул, 4 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Компания по продаже кофе и сеть кофеен Starbucks Coffee Korea увеличит количество «безналичных» кофеен в Южной Корее с 350 до 409 заведений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

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«На данный момент в Южной Корее насчитывается менее 5% кофеен, где можно расплачиваться только картами и устройствами с технологией бесконтактной оплаты. Однако в ближайшем будущем мы переведем 60% наших заведений (около 1 280 кофеен) только на безналичный расчет», — сообщили представители компании.

В «безналичных» кофейнях можно будет расплачиваться кредитными картами, специальными картами Starbucks, а также с помощью телефона. Клиентам, которые пользуются только наличными, будет предложено пополнить баланс специальной карты заведения.

«В результате ввода «безналичных» кофеен процент использования наличных сократился с 4% до 0,5% за один год. Кроме того, среднее количество человек, расплачивающихся за напитки наличными сократилось с 21 до 2 человек. Кроме того, нам удалось сократить время ожидание посетителей и время, которое тратят наши сотрудники на закрытие смены», — сообщили представители компании.