Пермь, 4 апреля, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Бесконечные реформы в системе здравоохранения, «шараханья из крайности в крайность» — всё это отрицательно сказывается на демографии, считает лидер движение «Здоровье нации» в Пермском крае, эксперт проекта «За честные закупки» Центрального штаба ОНФ Дмитрий Омутных. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил:

Уальд Хасам. Аллегория медицинских профессий. 1587

«То, что происходит увеличение смертности именно за последние два года в десятках регионов, это, на мой взгляд, один из маркеров отсроченного введения принципа «Бережливой поликлиники» и отражает бесперспективность конвейерного подхода с маршрутизациями, что у нас сейчас повсеместно внедряется.

У нас нарушен главный принцип участковости и преемственности. Что такое «Бережливая поликлиника»? Что такое бесконечные реформы? Шараханья из крайности в крайность».

По мнению Омутных, увеличение смертности в этих регионах, скорее всего, дают сельские территории. Рапортуют о выездных бригадах, высококлассных специалистах, но они «не заинтересованы, по сути своей, наблюдать пациентов». При выявлении патологии у пациента этого же пациента они когда еще смогут посмотреть? Что может в этой ситуации сделать фельдшер? Человек поставлен в условия, когда надо ехать либо в районный, либо региональный центр. На это нужны деньги. А их у жителя села нет. В результате динамики наблюдения пациента нет.

«В сёлах максимально идёт сокращение лечебных учреждений как самостоятельных единиц, и идёт развитие службы фельдшерско-акушерских пунктов. Но ФАПы и сельские врачебные амбулатории не являются самостоятельными единицами лечебными. Они находятся в структуре подразделений», — сказал эксперт.

Негативно он оценивает и укрупнение лечебных учреждений. Сначала разъединяли больницы — отдельно стационары, отдельно поликлиники. Теперь, наоборот, занялись укрупнением.

«Взять тот же Пермский край. В регионе был запущен два года назад проект Кизеловского угольного бассейна (КУБа), когда за сотни километров больницы перестали существовать в городах как самостоятельные подразделения и неожиданно стали подразделениями одной из больниц города. И туда стали переводить врачей, возить больных. Знаете, как кубинский метод — возить больных, как картошку. Это же можно все проанализировать, к чему это приводит. Нет качественного, нет динамического наблюдения, понятно, что в такой запущенной форме какая там диспансеризация…» — сказал Дмитрий Омутных.

Затронул он и проблему дорожной карты, где поставили задачу достойных зарплат. По словам лидера движения «Здоровье нации», в Пермском крае «год назад как класс были уничтожены санитарки», потому что надо было выполнить условия дорожной карты.

«У нас зачастую как бывает? Поставили одну задачу, всё бросили и побежали решать эту задачу, в это время, пока все бегут, декларируется другая задача. Всё бросили и побежали в другую сторону, не доделав…

Пермский край — рекордсмен по реформам в системе здравозахоронения, как её иногда называют. Одни и те же люди десять лет назад стационары и поликлиники разделили, обосновывая это необходимостью, сейчас мы обратно всё соединяем. Прошла смена губернаторов, вернулась прежняя команда в полном составе сейчас, кто десять лет назад рулил медициной в прямом и переносном смысле. И сейчас эти же люди с такой неистовостью доказывают необходимость обратно укрупнить до невозможности… Что значит объединение? А как управлять системой? Если в одном городе главный врач сидит, а его подразделение в сотнях километров находится по радиусу… Ну как можно этими больницами управлять?» — недоумевает эксперт.

Он подчеркнул, что любые начинания полезны, если приносят положительный результат. Но если на протяжении ряда лет не изменяется финансирование конкретного медучреждения, то денег на его развитие нет. При дефиците узких специалистов (50−60% в регионе), необходимо решать проблему кадрового голода.

«Если «Бережливая поликлиника» — это в том числе восстановление доврачебных кабинетов, так давайте скажем, что в отдельно взятом регионе нужно 150−200, а то и больше этих смотровых кабинетов открывать, которые когда-то существовали и были благополучно в прошлые реформы за счёт бюджета и здоровья граждан закрыты», — отметил Дмитрий Омутных.

Добавим, демографическая ситуация в Пермском крае по итогам 2018 года в сравнении с предыдущим годом характеризовалась снижением как числа родившихся (на 8,3%), так и количества умерших (на 0,6%). Демографическая ситуация в Перми по итогам 2018 года характеризовалась снижением числа родившихся при одновременном росте числа умерших. В результате этих процессов в краевом центре зафиксирована естественная убыль населения, тогда как за 2017 год отмечался прирост.

Причинная структура смертности населения краевой столицы в общем виде существенно не изменилась. На первом месте находятся болезни системы кровообращения, их удельный вес в общем числе умерших составил 53,3%, на втором — смертность от новообразований (16,2%), на третьем — от несчастных случаев, отравлений и травм (8%). Такие данные опубликовал Пермьстат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что смертность выросла в 32 регионах России. Она заявила о необходимости опережающими темпами снижать смертность.

Читайте также: Голикова: смертность выросла в 32 регионах России