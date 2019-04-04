Благовещенск, 4 апреля, 2019, 07:46 — ИА Регнум. В Приамурье ежедневно фиксируется несколько десятков крупных пожаров в лесах. За последние сутки было ликвидировано 19 пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении МЧС по Амурской области.

Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

Читайте также: Лесные пожары охватили Еврейскую автономную область

Палы и лесные пожары были ликвидированы в Свободненском, Белогорском, Благовещенском и Тамбовском районах, а также в городах Благовещенске, Белогорске, Свободном и пгт Прогресс. В тушении были задействованы 117 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области и 25 единиц техники. Днём ранее в тушении 15 пожаров принимали участие 81 человек и 24 единицы техники.

Читайте также: Дальний Восток на тушение пожаров субсидируется по остаточному принципу?

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток находится на первом месте по пожарам и площадям, охваченным огнём. Объясняется это тем, что площадь макрорегиона занимает 40 процентов территории страны. При этом субсидии на охрану лесов от пожаров установлены 12,2 рубля на гектар, озвучил вице-премьер Юрий Трутнев на заседании Совета при полпредстве во Владивостоке.

«Нам выделяют в сотни раз меньше государственные субсидии на борьбу с лесными пожарами на Дальнем Востоке. Цифра ничтожна. Почему такое своеобразное распределение субсидий?» — резонно заметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.