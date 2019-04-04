Городецкий район, Нижегородская область, 4 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Государственное казённое предприятие Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» потребовало принудительно изъять земельные участки для государственных нужд у колхоза «Красный маяк». Соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Нижегородской области, но дело приостановлено для проведения оценочной экспертизы, которая уточнит рыночную стоимость трёх участков общей площадью почти 5 га и убытки ответчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Симон Личин. Уборка картофеля. 1923

Исковое заявление от госпредприятия поступило в конце ноября 2018 года. «Дочка» минтранса Нижегородской области — ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» потребовала принудительно изъять у колхоза «Красный маяк», зарегистрированного в Городецком районе, три участка для государственных нужд — строительства дорог. Третьим лицом в деле участвует правительство Нижегородской области. К изъятию предлагаются три надела по 15 913 кв. м каждый, расположенных в Городецком районе, их разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства.

«Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области к колхоз «Красный маяк» с иском об изъятии в собственность Нижегородской области у Колхоза «Красный маяк», принадлежащие на праве общей собственности земельные участки с кадастровым номером 52:15:0110159:1895, 52:15:0110159:1896, 52:15:0110159:1897, с выплатой ответчику компенсации в следующем размере: за земельный участок с кадастровым номером 52:15:0110159:1895 — 75 896 рублей, за земельный участок с кадастровым номером 52:15:0110159:1896 — 526 638 рублей, за земельный участок с кадастровым номером 52:15:0110159:1897 — 1 715 536 рублей, в связи с чем прекратить право собственности колхоза «Красный маяк» на вышеуказанные земельные участки; установить, что решение суда является основанием для обращения в регистрационный орган», — отмечалось в материалах дела.

Предлагаемые суммы не устроили ответчика, поэтому была назначена экспертиза.