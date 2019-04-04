Луганск, 4 апреля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 4 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Логвиново, Смелое и Фрунзе.

В направлении Желобка украинские силовики выпустили 15 мин калибра 82 мм. По Логвиново ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие. В окрестностях населённого пункта Смелое зафиксированы взрывы девяти мин калибра 120 мм и 20 мин калибра 82 мм. Населённый пункт Фрунзе дважды обстреляли со стороны подконтрольного Украине посёлка Крымское, выпустив в общей сложности 15 мин калибра 82 мм.

В ЛНР отметили, что потерь среди военнослужащих и мирных жителей республики нет. Данные по разрушениям гражданской инфраструктуры уточняются.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ЛНР 140 единиц боеприпасов, из которых более половины имели калибр свыше 100 мм.

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Отметим, применение оружия калибром более 100 мм запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала 12 февраля 2015 года.