Курган, 4 апреля, 2019, 07:29 — ИА Регнум. В Курганской области растёт число людей, пострадавших от укусов животных. С начала 2019 года в в медицинские учреждения Зауралья обратились 469 укушенных как бродячими, так и домашними собаками и кошками, что на 4,8% выше, чем в аналогичный период 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

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Помимо бродячих собак, курганцев кусали мышь, крыса, норка, обезьяна во Вьетнаме. При контакте с дикими животными пострадали 10 зауральцев против 6 в 2018 году.

Вируса бешенства у 15 павших с начала года лис, собак и косуль не обнаружено. Но пока существуют плотоядные животные, опасность заражения человека бешенством не может быть исключена, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Охотникам рекомендуется получить курс профилактических прививок против бешенства, воздержаться от снятия шкур и разделки тушек животных до получения результатов исследования убитых животных на бешенство из ветеринарной лаборатории. Кроме того, эпидемиологи настоятельно просят не допускать к охоте на диких животных не вакцинированных собак.