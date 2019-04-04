Москва, 4 апреля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Голливудский актер Дольф Лундгрен попросил устроить ему встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 3 апреля сообщил портал Life.

Цитата из к/ф «Рокки-4». Реж. Сильвестр Сталлоне. 1985. США Дольф Лундгрен

О пожеланиях актера, планирующего сняться в российской кинотрилогии о Великой Отечественно войне «Приговорённые к подвигу», журналистам рассказал кинематографист Александр Беланов. Он также сказал, что Лундгрен намерен пройти 9 мая 2019 года в колонне Бессмертного полка с портретом своего деда, погибшего во время Второй мировой войны.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что первый фильм трилогии «Приговорённые к подвигу» получит название «Аджимушкай», он будет посвящен подвигу который совершили жители Керчи и советские солдаты, ушедшие в Аджимушкайские каменоломни. Дольф Лундгрен исполнит в этой картине роль главы керченского гестапо.