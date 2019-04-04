Москва, 4 апреля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти сорта Brent завершились снижением. Нисходящая коррекция началась на европейской сессии с уровня $69,94 и усилилась после публикации отчета минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Отчет отразил резкий рост товарных запасов нефти на прошлой неделе, завершившейся 29 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

ArtseBie Нефть

Запасы нефти в стране за неделю увеличились на 7,24 млн баррелей, до 449,52 млн баррелей (прогноз был — 0,9 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 1,781 млн (прогноз был — 2,500 млн баррелей), дистиллятов — на 1,998 (прогноза был — 600 тыс.). Добыча нефти выросла с 12,1 до 12,2 млн баррелей.

Сегодня, 4 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе (-0,26%). На уровне $68,70 образовалась поддержка. Пока цена торгуется выше обозначенного уровня покупатели не станут продавать фьючерсы на нефть.

Если на американской сессии покупатели смогут вновь подобраться к $69,90, то готовимся к прорыву психологического уровня $70 с целью $70,75.

Если давление на покупателей усилится, и они начнут фиксировать прибыль по длинным позициям, то не избежать нисходящей коррекции в район $68,00−68,10.

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