Киев, 4 апреля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% электронных протоколов избирательных комиссий лидером первого тура президентских выборов на Украине остаётся Владимир Зеленский, сообщил 4 апреля сайт Центральной избирательной комиссии.

Gov.ua Выборы на Украине

За Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, второе место занял действующий президент Украины Пётр Порошенко с 15,95% голосов, на третьем месте — Юлия Тимошенко. Её поддержали 13,4% избирателей.

Во втором туре выборов, который состоится 21 апреля, сойдутся Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко настоял на проведении дебатов между кандидатами, на что Зеленский выдвинул свои условия: дебаты должны пройти в прямом эфире на стадионе НСК «Олимпийский», кандидаты должны предварительно пройти медицинское освидетельствование. Сначала Порошенко отказался, но затем принял условия Зеленского.

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