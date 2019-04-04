На Украине обработали 100% протоколов избирательных комиссий
Киев, 4 апреля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% электронных протоколов избирательных комиссий лидером первого тура президентских выборов на Украине остаётся Владимир Зеленский, сообщил 4 апреля сайт Центральной избирательной комиссии.
За Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, второе место занял действующий президент Украины Пётр Порошенко с 15,95% голосов, на третьем месте — Юлия Тимошенко. Её поддержали 13,4% избирателей.
Во втором туре выборов, который состоится 21 апреля, сойдутся Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко настоял на проведении дебатов между кандидатами, на что Зеленский выдвинул свои условия: дебаты должны пройти в прямом эфире на стадионе НСК «Олимпийский», кандидаты должны предварительно пройти медицинское освидетельствование. Сначала Порошенко отказался, но затем принял условия Зеленского.
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