Москва, 4 апреля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Доктор экономических наук, профессор и публицист Никита Кричевский подверг критике исследование и разъяснения Росстата по поводу нехватки у граждан России денег на обувь. Комментируя в своём канале обнародованное статистиками комплексное исследование условий жизни населения, он отметил:

Бедность

«О нашумевшей выкладке Росстата, по которой якобы россиянам не хватает на обувь и они ходят в лаптях. В России треть одиночных домохозяйств и две трети семейных. По каким семьям делалась оценка? Масштабы серого сектора оцениваются в 40% ВВП. Учитывались ли серые доходы, например, доходы, поступающие на карту (спойлер — нет, не учитывались: Росстат не видит 18% занятых в среднем по стране и до 25% в столицах).

На какую обувь (одежду, продукты) не хватает денег? На миланскую или китайскую (на «Ашан» или «Глобус Гурмэ»)? Выкладки Росстата повергли в шок даже традиционных критиков власти. Это какими же замшелыми методиками надо пользоваться, чтобы нести такую чушь? После окрика из Кремля на какие марки обуви, одежды или названия продуктов россиянам хватит денег?»

Напомним, ранее Росстат опубликовал данные исследования, согласно которому граждане России в последние два года стали жить хуже. К примеру, статистики утверждают, что почти 80% семей с трудом могут купить самое необходимое, а 14,6% семей сталкиваются с «большими затруднениями». Указывалось также, что 35,4% опрошенных признались в невозможности обеспечить каждого члена семьи новой парой обуви к очередному сезону.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать данную информацию, добавив, что будет признателен Росстату за разъяснение приведенных данных. В ответ на это статистики подчеркнули, что данное исследование является «одним из самых репрезентативных и глубоких», а его методика разрабатывалась «совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики».

Отмечается также, что в рамках данного исследования было опрошено 60 тысяч домохозяйств, при этом интервью «проводились с каждым из членов семьи и занимали не меньше часа-полутора».