Курган, 4 апреля, 2019, 06:41 — ИА Регнум. В Курганской области осуждён полицейский, убивший человека из неприязни. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

За колючей проволокой

В суде установлено, что 2 июня 2018 года сотрудник одного из отделов полиции Кургана во внеслужебное время, в ходе конфликта, нанёс гражданину не менее 10 ударов кулаками по голове. Потерпевший потерял сознание и вскоре скончался в больнице.

«По результатам служебной проверки, проведенной сотрудниками оперативно — розыскной части собственной безопасности Управления МВД России по Курганской области, сотрудник был уволен из органов внутренних дел в июле 2018 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — отметили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Суд признал виновным уже бывшего полицейского в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил наказание в виде шести лет заключения. Приговор в законную силу не вступил.