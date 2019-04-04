Работу по снижению смертности надо вести и медикам, и населению: мнение
Оренбург, 4 апреля, 2019, 07:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области поставлены целевые показатели — до 2024 года регион должен снизить общую смертность с 13,3 до 11,5 случая и в трудоспособном возрасте до 442 случаев на 100 тысяч населения. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по здравоохранению Заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова («Единая Россия») и подчеркнула, что ресурсы для этого есть.
Депутат отметила, что выполнение целевых индикаторов произойдёт за счет увеличения количества плановых операций не только при критических состояниях (инфаркте миокарда, инсульте), но и плановых операций при хронических ишемических болезнях сердца. Не доводя до критической ситуации, медики будут снимать это патологическое состояние. И сейчас в Оренбурге эти технологии внедряются, а строительство нового корпуса и приобретение тяжелого оборудования для больницы позволят увеличить количество плановых операций. Кардиологи говорят о том, что эти меры позволят снизить показатели смертности именно от сердечно-сосудистых заболеваний, летальные исходы по этой причине лидируют, занимая примерно 47% в общей структуре смертности.
«Кроме того, с 2019 года за счет регионального бюджета мы даем возможность пациентам, перенесшим операции на сердце, получать в течение 12 месяцев бесплатно препараты, которые поддерживают достигнутый эффект, поскольку стали наблюдать такое, что после операции пациенты, получив улучшение состояния, не принимали поддерживающую терапию, что приводило к ухудшению состояния и к дальнейшему летальному исходу. Так вот, эти 12 месяцев получения льготных препаратов позволят закрепить эффект, полученный после операции.
Мы чётко представляем себе, где заложен ресурс. Уже в федеральных и региональных проектах по здравоохранению это учтено и финансирование заложено, и направления обозначены, но мы ничего не сможем сделать без поддержки населения. Чтобы произошло снижение смертности в трудоспособном возрасте, необходим контроль за состоянием здоровья, своевременное обращение к врачу, прохождение диспансеризации, активный образ жизни, отказ от вредных привычек, мотивация на здоровый образ жизни. И в этом же направлении работа с детьми, которые вырастают, дают нам то самое трудоспособное население. Так, в регионе мы видим ресурс снижения общей смертности и смертности по ведущим нозологиям. Но главное — осознать, что это совместная работа», — сказала политик.
Татьяна Шукурова также обратила внимание на то, что плановые показатели заложены в региональных проектах. Каждый регион должен смотреть структуру смертности на своей территории и реально оценивать ситуацию, в соответствии с которой устанавливает свои индикаторные показатели. Хотя они не могут значительно отличаться от тех, что заложены в федеральном проекте. Это та планка, к которой регионы должны стремиться.
«Приведу в качестве примера Оренбургскую область. У нас высокая заболеваемость онкологией. Все об этом знают, и мы об этом говорим. Соответственно, когда мы устанавливаем индикаторные показатели, то должны учитывать, что нам нужно отработать больше, чем другие регионы. И мы будем ориентироваться на особенности области, хотя, по отчету здравоохранения, уже удалось снизить и общую смертность на десятые доли процента. Постепенно кропотливая работа идет», — резюмировала депутат.
Добавим, в январе 2019 года в Оренбургской области зарегистрировано 1730 родившихся и 2261 умерший. Уровень рождаемости по сравнению с январем 2018 года снизился на 12,6%, уровень смертности — на 4,9%. Естественная убыль населения в январе 2019 года — 531 человек.
К январю 2019 года по сравнению с январем 2018 года наблюдалось снижение уровня смертности по всем основным причинам смерти, в частности, от внешних причин смерти — на 31,6%, болезней органов дыхания — на 22,8%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней — на 8,5%, новообразований — на 6,3%, болезней органов пищеварения — на 4%. Уровень младенческой смертности в январе 2019 года составил 33 умерших до одного года на 10 тысяч родившихся, что на 51,3% ниже уровня соответствующего периода 2018 года.
Напомним, заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2018 году в 32 регионах страны возросла смертность. Она подчеркнула, что у регионов есть потенциал, однако они «неохотно устанавливают плановые значения показателей смертности».