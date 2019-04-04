Оренбург, 4 апреля, 2019, 07:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области поставлены целевые показатели — до 2024 года регион должен снизить общую смертность с 13,3 до 11,5 случая и в трудоспособном возрасте до 442 случаев на 100 тысяч населения. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по здравоохранению Заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова («Единая Россия») и подчеркнула, что ресурсы для этого есть.

Николай Терещенко.Товарищи, на зарядку! 1952

Депутат отметила, что выполнение целевых индикаторов произойдёт за счет увеличения количества плановых операций не только при критических состояниях (инфаркте миокарда, инсульте), но и плановых операций при хронических ишемических болезнях сердца. Не доводя до критической ситуации, медики будут снимать это патологическое состояние. И сейчас в Оренбурге эти технологии внедряются, а строительство нового корпуса и приобретение тяжелого оборудования для больницы позволят увеличить количество плановых операций. Кардиологи говорят о том, что эти меры позволят снизить показатели смертности именно от сердечно-сосудистых заболеваний, летальные исходы по этой причине лидируют, занимая примерно 47% в общей структуре смертности.

«Кроме того, с 2019 года за счет регионального бюджета мы даем возможность пациентам, перенесшим операции на сердце, получать в течение 12 месяцев бесплатно препараты, которые поддерживают достигнутый эффект, поскольку стали наблюдать такое, что после операции пациенты, получив улучшение состояния, не принимали поддерживающую терапию, что приводило к ухудшению состояния и к дальнейшему летальному исходу. Так вот, эти 12 месяцев получения льготных препаратов позволят закрепить эффект, полученный после операции.

Мы чётко представляем себе, где заложен ресурс. Уже в федеральных и региональных проектах по здравоохранению это учтено и финансирование заложено, и направления обозначены, но мы ничего не сможем сделать без поддержки населения. Чтобы произошло снижение смертности в трудоспособном возрасте, необходим контроль за состоянием здоровья, своевременное обращение к врачу, прохождение диспансеризации, активный образ жизни, отказ от вредных привычек, мотивация на здоровый образ жизни. И в этом же направлении работа с детьми, которые вырастают, дают нам то самое трудоспособное население. Так, в регионе мы видим ресурс снижения общей смертности и смертности по ведущим нозологиям. Но главное — осознать, что это совместная работа», — сказала политик.

Татьяна Шукурова также обратила внимание на то, что плановые показатели заложены в региональных проектах. Каждый регион должен смотреть структуру смертности на своей территории и реально оценивать ситуацию, в соответствии с которой устанавливает свои индикаторные показатели. Хотя они не могут значительно отличаться от тех, что заложены в федеральном проекте. Это та планка, к которой регионы должны стремиться.

«Приведу в качестве примера Оренбургскую область. У нас высокая заболеваемость онкологией. Все об этом знают, и мы об этом говорим. Соответственно, когда мы устанавливаем индикаторные показатели, то должны учитывать, что нам нужно отработать больше, чем другие регионы. И мы будем ориентироваться на особенности области, хотя, по отчету здравоохранения, уже удалось снизить и общую смертность на десятые доли процента. Постепенно кропотливая работа идет», — резюмировала депутат.

Добавим, в январе 2019 года в Оренбургской области зарегистрировано 1730 родившихся и 2261 умерший. Уровень рождаемости по сравнению с январем 2018 года снизился на 12,6%, уровень смертности — на 4,9%. Естественная убыль населения в январе 2019 года — 531 человек.

К январю 2019 года по сравнению с январем 2018 года наблюдалось снижение уровня смертности по всем основным причинам смерти, в частности, от внешних причин смерти — на 31,6%, болезней органов дыхания — на 22,8%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней — на 8,5%, новообразований — на 6,3%, болезней органов пищеварения — на 4%. Уровень младенческой смертности в январе 2019 года составил 33 умерших до одного года на 10 тысяч родившихся, что на 51,3% ниже уровня соответствующего периода 2018 года.

Напомним, заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2018 году в 32 регионах страны возросла смертность. Она подчеркнула, что у регионов есть потенциал, однако они «неохотно устанавливают плановые значения показателей смертности».