Токио, 4 апреля, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Ордер на арест Карлоса Гона, экс-главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Nissan, выдан прокуратурой Токио, передает 4 апреля NHK.

World Economic Forum Карлос Гон

После этого Гона арестовали в его квартире. Бывшего функционера концерна подозревают в присвоении средств компании Nissan.

Напомним, Гон арестован в четвертый раз. В предыдущий раз он был освобожден из-под ареста 6 марта под залог в размере девять миллионов долларов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после этого в отношении Гона опять начали расследование. Предполагается, что он арендовал Версальский дворец для своей свадьбы, используя коррупционную схему.