Тюмень, 4 апреля, 2019, 06:18 — ИА Регнум. Причина роста смертности в Тюменской области — экономическая «кома». Даже в весьма благополучном по многим показателям регионе люди вынуждены отказывать себе в элементарных вещах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил тюменский общественник Владимир Николаев, комментируя заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что за 2018 год в 32 регионах России повысилась смертность.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

На человеческий организм давят не только болезни, но и общий социальный пессимистический фон, отмечает эксперт.

«Растёт напряженность в обществе и количество конфликтов. Чаще попадается информация о суицидах. Ещё чаще вижу информацию о больных людях, которым не оказывается вовремя медицинская помощь. Многие вынуждены работать на двух, а то и трёх работах, что здоровья не прибавляет, а только копит стрессы. Те, кто потерял работу, порой банально уходят в запой», — поясняет Владимир Николаев.

Не прибавляет здоровья тюменцам и экологическая обстановка в регионе, а также низкое качество продуктов питания.

«Качество продуктов упало резко. Я две недели назад написал заявление в Роспотребнадзор по поводу качества хлеба. Сорт «Дарницкий» наименовал «Дворницким», потому как он похож по запаху на сырые портянки и годен только на скармливание домашнему скоту. Проблемы с экологией тоже себя дают знать: в городе нечем дышать от транспорта. Чаще наблюдаю черные шлейфы выхлопов автомобилей, потому что ослаб контроль за качеством топлива или за текущим ремонтом техники», — констатировал тюменский общественник.

Согласно данным Тюменьстата, по итогам 2018 года смертность в Тюменской области выросла на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. На 6,5% выросла смертность от болезней кровообращения (7 284 человек) и на 6,9% — от онкологических заболеваний (2 018 человек). На 14,8% стало больше самоубийств (241 человек) и на 12,8% — убийств (97 человек). На 15,8% выросло число умерших от болезней пищеварения (570). Численность населения Тюменской области, по предварительным данным, на 1 января 2019 года составила 1,5 млн человек.

Напомним, с заявлением о росте смертности заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова 3 апреля на правительственном часе в Госдуме РФ. По её словам, в 2018 году смертность выросла в 32 регионах Российской Федерации.