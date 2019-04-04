Южно-Сахалинск, 4 апреля, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Директор судоходной компании ООО «Сахморфлот», которой принадлежал опрокинувшийся в 2015 году плашкоут «Парамушир», был приговорен Южно-Сахалинским городским судом к четырем годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В суде

Согласно приговору, директор компании был признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». В качестве наказания суд назначил виновному 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу еще не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, самоходных плашкоут «Парамушир» в октябре 2015 года перевозил груз металлолома из Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский. Позднее плашкоут был обнаружен перевернутым в районе Курильского пролива. В результате произошедшего погибли четверо из пяти членов экипажа судна. Их тела найти не удалось, так как плашкоут штормом унесло в море.