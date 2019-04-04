Киев, 4 апреля, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Согласие на участие в дебатах на стадионе «Олимпийский» с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским выразил глава Украины Пётр Порошенко через Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Отвечая на требование Зеленского провести дебаты в «Олимпийском», украинский президент написал, что они должны, по закону, проводиться на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей.

«Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — заявил Порошенко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Зеленским (лидирующий претендент на кресло президента по итогам первого тура) и Порошенко (второе место) возникла заочная перепалка о дебатах. Зеленский в итоге дал Порошенко сутки, чтобы тот согласился на дебаты на его условиях или чтобы отказался.

Сначала Порошенко отказался проводить дебаты на условиях оппонента (на стадионе «Олимпийский» и еще с учетом некоторых нюансов), но затем решился принять их.

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