Якутск, 4 апреля, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Трёхмесячный ребёнок в Якутске был оставлен дома один на четыре дня. Его мать ушла употреблять алкоголь, взяв с собой трёхлетнего сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Младенец

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Полицию вызвали соседи женщины, услышав непрекращающийся плач младенца. Не достучавшись, представители правоохранительных органов взломали дверь, и увидели в квартире оставленного в одиночестве младенца. У ребёнка были многочисленные пролежни, рядом с ним лежала пустая бутылочка. Младенец госпитализирован в инфекционное отделение детской клинической больницы.

Позже выяснилось, что ребёнка мать оставила со своим братом, судимым за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийства, мелкое хулиганство и нанесение побоев. Мужчина не стал ухаживать за младенцем, уехав в одно из сёл возле Якутска.

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Мать малыша в сопровождении трёхлетнего сына ходила по разным адресам в 17-ом квартале Якутска, употребляя спиртные напитки. Мальчик изъят у женщины и помещён в Дом ребёнка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в городе Киров женщина оставила трёхлетнюю дочь одну в квартире на семь суток без воды и почти без еды. Ребёнок умер от обезвоживания и голода. Его матери предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.