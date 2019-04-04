Вашингтон, 4 апреля, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Декларацию о доходах американского президента Дональда Трампа за 2013 — 2018 гг. запросил член Демпартии от штата Массачусетс Ричард Нил, передает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Соответствующее письмо за его подписью получила американская служба внутренних доходов. Кроме налогов Трампа Нила интересуют налоги восьми компаний, связанных с президентом.

Нил дал срок до 10 апреля, чтобы ему предоставили эти сведения. Он является председателем комитета по доходам и расходам Палаты представителей американского конгресса и заявляет, что служба внутренних доходов должна проверять налоговую добросовестность президента.