Вашингтон, 4 апреля, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Госдепартамент Соединенных Штатов передал в сенат необходимые документы для ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе торжественного вечера, посвященного 70-летию Североатлантического альянса.

U.S. National Guard Американские и македонские солдаты. Северная Македония

По его словам, соответствующий пакет документов в сенат был передан еще «на прошлой неделе». Помпео заявил, что приветствует вступление Северной Македонии в НАТО, которая станет 30-м членом альянса. Отмечается, что на совещании глав МИД стран — участниц Североатлантического альянса присутствовали и представители Северной Македонии в качестве наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года в штаб-квартире НАТО в бельгийском Брюсселе был подписан протокол о присоединении Македонии к НАТО. В церемонии принимали участие представители 29 стран-участников. Теперь подписанный протокол ожидает ратификации всеми странами — членами НАТО.