Хабаровск, 4 апреля, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Дальний Восток находится на первом месте по пожарам и площадям, охваченным огнём. Объясняется это тем, что площадь макрорегиона занимает 40 процентов территории страны. При этом субсидии на охрану лесов от пожаров установлены 12,2 рубля на гектар, озвучил вице-премьер Юрий Трутнев на заседании Совета при полпредстве во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

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«Нам выделяют в сотни раз меньше госсубсидии на борьбу с лесными пожарами на Дальнем Востоке. Цифра ничтожна. Почему такое своеобразное распределение субсидий», — резонно замечает полпред президента РФ в ДФО.

Почти два десятилетия лесники говорят о том, что если на ведение лесного хозяйства на Дальнем Востоке Рослесхоз выделяет восемь рублей на гектар, то в Центральной России эта цифра каким-то волшебным образом превращается почти в 2 тыс. рублей, пишет общественно-политическая газета «Тихоокеанская звезда».

Случалось, что и миллиард рублей выделяли на охрану лесов от пожаров на год какому-либо субъекту. Типа «закупайте, что вам надо, не стесняйтесь!». Но дальневосточные регионы, которые огнём охватываются ещё в зимние месяцы, таких денег никогда не видели.

С февраля-марта пожароопасный сезон открыт уже на всей территории Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской областях, Приморье, Бурятии, Забайкалье.

В лесном фонде Хабаровского края на 4 апреля зарегистрирован 71 пожар на общей площади 37,5 тыс. га (из них нелесной площади — 35,3 тыс. га, что составляет 94 процента от всей, пройденной огнем). Нелесная площадь означает, что там сгорела только трава.

При этом первые пожары в Приморье, Хабаровском крае начались ещё в бесснежном январе. Города и населённые пункты были в дымовой завесе.

Начальник Дальневосточной авиационной базы охраны лесов от пожаров Александр Ежков прогнозирует «высокой горимости» и ждет субсидий, при этом надеется, что выделенных средств хватит и на погашение долгов прошлых лет за аренду воздушных судов, и на текущий сезон.

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«За 2017 год мы рассчитались деньгами прошлого года, а за 2018 год мы должны 45 млн рублей, — говорит Александр Ежков. — Наша авиабаза всё тем же ИП «Лучников» из Амурской области и АО «Авиакомпания «Восток» должна. Они подали в суд, и относительно ИП «Лучников» судебное решение с 1 апреля вступило в силу. Придёт исполнительный лист на полную сумму, и авиабаза обязана немедленно выплатить порядка 32 миллионов рублей, запросив эти деньги у управления лесами края. Иначе счета арестуют, и авиабаза перестанет действовать. Но с чем работать дальше?»

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Кстати, по итогам пожароопасного сезона последних лет на тушение лесных пожаров в Хабаровском крае уходит обычно не менее 110−120 млн рублей.

По поручению вице-премьера Юрия Трутнева Министерство природных ресурсов и экологии России и Рослесхоз должны будут рассмотреть возможность увеличения затрат не только на тушение лесных пожаров, но и на проведение мониторинга пожароопасной обстановки в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, малоснежная и несвойственно тёплая зима стала причиной раннего начала лесных пожаров в ДФО. Пожароопасный сезон объявлен в 20 муниципалитетах Приморья, особый противопожарный режим объявлен в 10 муниципалитетах.

Прибывший в Приморье глава МЧС России Евгений Зиничев поручил акцентировать внимание всех профильных служб на предупреждение и профилактику лесных пожаров в крае.

«В целом, как я понимаю и как мы увидели, субъект готов к этому периоду, но между тем остаются вопросы — это нехватка резервов, материальных средств, финансовых средств», — отметил Евгений Зиничев.