Хабаровск, 4 апреля, 2019, 05:07 — ИА Регнум. По итогам января-февраля 2019 года Хабаровский край не показал ни увеличения продолжительности жизни, ни снижения смертности, ни роста рождаемости. Регион на протяжении последних лет демонстрирует исключительно негативные демографические показатели. Причины на поверхности — низкие доходы, безработица, некачественные продукты питания, недоступная медицина, нехватка кислорода и солнечного света, вредные привычки, стресс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище

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За первые два месяца года в Хабаровском крае умерли от разных причин 3202 человека. Это существенно больше, чем в аналогичный период 2018 года — 2853 человека. Рост по сравнению с первыми двумя месяцами 2018 года составил 349 человек — по меркам Хабаровского края это полноценный населенный пункт.

Главной причиной смертности по-прежнему остаются болезни системы кровообращения — 1629 человек. Это больше, чем год назад, — 1392. Чаще всего умирают от ишемической болезни сердца — 835 человек. На втором месте — смертность от новообразований, таких случаев в крае за два месяца текущего года 463.

«Ничего уникального в том, что происходит именно в нашем регионе, нет, в более холодных регионах смертность еще выше, к сожалению. Северяне лишены главных условий для долгой и счастливой жизни — достаточного количества кислорода и солнечного света. Изменить это можно, если обратиться к советской системе санаторно-курортного лечения. Нам просто необходимо возрождать санатории, профилактории внутри края, а также думать о том, чтобы дальневосточники, все, а не только те возрастные и социальные группы, которым положены субсидируемые билеты, имели возможность раз в год отдыхать там, где достаточно кислорода и света», — считает главный врач ЦРБ свободного порта Ванино Сергей Маслов.

К факторам, негативно влияющим на продолжительность жизни, медики относят также некачественное питание — большинство людей употребляют много продуктов длительного хранения, таких как консервы, колбасы, преимущественно по причине низких доходов, стрессы, малоподвижный образ жизни и вредные привычки, такие как употребление алкоголя и курение.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным за восемь месяцев 2018 года, Дальний Восток и в частности Хабаровский край также демонстрировали удручающие показатели по росту смертности. В Приморье оказалось умерших на 4116 больше, чем родившихся, в Хабаровском крае — таких больше на 1300, в Приамурье — на 1257. Превышения рождаемости над смертностью не показал ни один регион.

Смертность на Дальнем Востоке превышает среднероссийские показатели. Статистику умерших дополняет статистика неродившихся. По данным Минздрава РФ за 2017 год, ДФО удерживает мрачное лидерство по количеству абортов в РФ. В частности, в Хабаровском крае в 2017 году на каждые 100 успешных родов, зарегистрированных в регионе, приходилось 62 аборта.

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