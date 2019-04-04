В РФ обеспокоены ростом смертности и ситуацией в Казахстане: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Порошенко отказался встречаться с Зеленским на стадионе;
- Ухудшением отношения к русским в Казахстане обеспокоены 65% граждан России;
- В 32 регионах России выросла смертность;
- В России обсуждаются варианты выдачи маткапитала на первого ребенка;
- Депутат Екатеринбургской гордумы заявила, что студент может заработать на машину.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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