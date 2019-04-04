Вашингтон, 4 апреля, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет продолжать попытки изменить позицию Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2», заявила глава отдела политического планирования Госдепа США Кайрон Скиннер в ходе выступления в Вашингтоне.

Дядя Сэм требует

По ее словам, США принимают во внимание аргументы Германии и противопоставляют им свои.

«Мы предлагаем другим странам ставить национальные интересы выше всего, но это не означает, что мы не будем пытаться переубедить наших союзников думать иначе о своих интересах или выстраивать свои национальные интересы в соответствии с общими», — заявила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта первый заместитель министра энергетики США Дэн Бруиллетт заявил в кулуарах энергетической конференции CERAWeek, что Соединенные Штаты не исключают санкций против компаний, участвующих в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».