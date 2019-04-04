Москва, 4 апреля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. У Каракаса ещё остаётся время, чтобы заплатить просроченную выплату долга перед Москвой за март, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Флаг Венесуэлы

Он отметил, что Венесуэла ещё не перечислила деньги за март, но пока можно обойтись без штрафных санкций в её адрес.

«В течение месяца», — уточнил Силуанов.

Напомним, за март Каракас должен вернуть Москве свыше $100 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля, в разгар всплеска активности венесуэльской оппозиции, американский конгрессмен Брэд Шерман заявил, что если оппозиционер Хуан Гуайдо придёт к власти в Каракасе, Москве не видать возврата долгов Венесуэлы.