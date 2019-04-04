Вашингтон, 4 апреля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Рост американских индексов Dow Jones и NASDAQ на торгах 3 апреля связан с успешными торговыми переговорами США и Китая, пишет Financial Times.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

Комментируя последние китайско-американские переговоры, Мирон Бриллиант, высокостатусный представитель Торговой палаты США, отметил, что торговая сделка США и Китая подошла к самой трудной стадии, требующей от обеих сторон уступок. Тем не менее, отмечает Бриллиант, соглашение достигнуто на 90%.

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Напомним, по итогам торгов 3 апреля индекс Dow Jones прибавил 39% и достиг 26 218,13. Индекс NASDAQ вырос на 45,33% и составил 7 544,97.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры в Пекине прошли продуктивно. Теперь они продолжаются в Вашингтоне. Темой переговоров являются отмена пошлин на китайские товары.