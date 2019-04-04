Лондон, 4 апреля, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Правительству Великобритании снова придется просить Европейский союз об отсрочке Brexit. За соответствующий законопроект проголосовали депутаты британского парламента 3 апреля, передает Sky News.

Christine Matthews Здание британского парламента

Законопроект поддержали 313 депутатов, «против» были 312. Документ принят в третьем чтении.

Это сделано для того, чтобы Великобритания не покинула ЕС без соглашения с Брюсселем («жёсткий» Brexit). Если отсрочки Лондон у Брюсселя не добьётся, «жёсткий» выход состоится 12 апреля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что нужна отсрочка по выходу из ЕС. После этого стало известно, что ЕС может предложить Великобритании перенести Brexit на начало будущего года.

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