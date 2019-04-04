Томск, 4 апреля, 2019, 03:26 — ИА Регнум. В Колпашевском и Томском районах Томской области в апреле медведи начали выходить из спячки.

Mattyman17 Медведь

По прогнозам специалистов, хищники должны были начать пробуждаться в середине марта, однако ранее от охотоведов не поступало информации об обнаружении следов. В спячку медведи в регионе полностью залегли в середине ноября.

«Мишки начали потихоньку пробуждаться. Первые сообщения о том, что наблюдали следы медведей, поступили из Колпашевского района на этой неделе — в понедельник. Также след медведя наблюдали в Томском районе. Больше пока из других районов сведений не было», — цитируетvtomske.ruпредставителя облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолия Истомина.

Самих медведей охотоведы пока не видели — только следы в тайге.

По словам Истомина, первую неделю после пробуждения хищники будут жить на остатках жирового запаса, а затем начнут искать пищу в тайге.

«Людям проснувшиеся медведи не угрожают. Нормальный зверь в населённые пункты никогда не пойдёт. Может пойти только больной, старый, которому трудно добывать пищу», — объясняет специалист.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным властей Томской области, численность бурого медведя регионе составляет порядка 9 тысяч особей.

Читайте также: В Томской области объявился медведь-убийца, нападающий на домашний скот